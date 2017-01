Roberto Farnesi e Lucya, passeggiata romantica a Venezia

Per incorniciare il loro amore sbocciato qualche mese fa, Roberto Farnesi e la fidanzata Lucya Belcastro, non potevano che scegliere Venezia. Il protagonista 46enne della fiction di Canale 5 "Le Tre Rose di Eva", al Lido in occasione del Festival del Cinema, non ha perso di vista nemmeno per un attimo la nuova fidanzata. Più giovane di 25 anni. Elegantissimi, i due hanno pranzato e passeggiato per le vie della città più romantica del mondo.