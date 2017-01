Roberto Ciufoli al settimo cielo: "A settembre sarò papà bis"

A settembre Robero Ciufoli coronerà un sogno: dopo tanta attesa diventerà papà bis di un maschietto dalla moglie Theodora. "Abbiamo cercato per anni questo bambini, ma non arrivava. Così abbiamo optato per la fecondazione assistita", dice il comico in esclusiva a "Diva e Donna". E rivela: "Non è stato facile, c'è chi è disposto a truffarti". Concluso lo spettacolo "Ti amo o qualcosa del genere", i prossimi mesi li dedicherà tutti alla famiglia.