Roberto Benigni riceve il suo primo Tapiro d'oro per essersi fatto ritirare la patente

Un tapiro d'oro più che meritato quello che Valerio Staffelli consegnerà a Roberto Benigni questa sera a Striscia la Notizia, per essersi fatto ritirare la patente dopo aver sorpassato alcune auto in contromano a Roma: "Vi aspettavo perché, dopo aver visto i vigili, ho pensato di fare un bel sorpasso per prendere un Tapiro, l’ho fatto apposta!", ha detto l'attore scherzando.

Staffelli ha poi chiesto a Benigni del suo incontro con Obama e il regista ha risposto: "Obama è meraviglioso, sono stato con lui a Washington e mi ha dato un passaggio in macchina: ha sorpassato tutti in seconda fila, una cosa tremenda. Me l’ha detto lui di farlo anche qui in Italia".