Roberta Bruzzone-Virginia Raffaele, il web si schiera dopo la querela per l'imitazione

La criminologa punta sul fatto che non sarebbe una questione di satira ma dell'aver giocato "sull'aspetto sessuale". "Quello che mi porta in tv non è la mia avvenenza ma l'esperienza dovuta al lavoro che svolgo". Non la pensano evidentemente così i moltissimi che si sono schierati dalla parte di Virginia Raffaele. Che puntano sull'efficacia comica dell'imitazione che, peraltro, la Raffaele fa da diversi anni. Il Web si è diviso ma, tra quelli che amano Virginia Raffaele e quelli che sono intervenuti a prescindere in difesa della libertà di satira, la levata di scudi in difesa della comica è stata piuttosto rilevante. Come andrà a finire?