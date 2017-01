Robert Downey Jr., dai supereroi ai tribunali: sarà Perry Mason in tv

Perry Mason, insieme a Matlock e a Jessica Fletcher, ha fatto la storia dei drammi legali della tv statunitense. Il leggendario avvocato protagonista della lunga saga letteraria adattata per la tv dal 1957 al 1966, famoso anche in Italia negli anni 80, avrà il volto di Robert Downey Jr. Prima d'ora l'attore era apparso sul piccolo schermo solo in episodi di "Ally McBeal". Il drama della HBO sarà scritto da Nick Pizzolato, creatore di "True detective".