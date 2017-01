15 gennaio 2015 Robert De Niro e Leonardo Di Caprio: super coppia per uno spot da 70 milioni di dollari I due big hollywoodiani sono i protagonisti di un corto diretto da Martin Scorsese per pubblicizzare il nuovo casinò di Macao Tweet google 0 Invia ad un amico

10:58 - Martin Scorsese che dirige Robert De Niro e Leonardo Di Caprio. Non è il cast di un prossimo kolossal destinato a fare incetta di incassi e a puntare all'Oscar, ma quello di uno spot per "City fo Dreams", il nuovo casinò di Macao. Il sogno di sicuro è stato per i due big hollywoodiani: secondo un sito americano avrebbero percepito 13 milioni di dollari al giorno a testa su un budget complessivo di 70 milioni.

Il primo filmato diffuso, è ambientato in questo casinò da favola ed è costruito come se fosse l'anticipazione di un nuovo film di Scorsese, "L'audizione". Infatti si vedono De Niro e Di Caprio arrivare al City of Dreams entrambi provando alcune battute di un copione per accorgersi che entrambi sono in lizza per la medesima parte.



Scorsese stesso partecipa alla spot, dove si vede anche un piccolo omaggio a Brad Pitt, la cui immagine campeggia su un cartellone in una inquadratura (ma non è escluso che possa partecipare attivamente in un prossimo spot). Secondo il sito "The filmstage", il budget è di 70 milioni di dollari, buona parte come compenso per le due star.