Robert Dawney jr. debutta alla regia in una serie tv

Con trent'anni di carriera sulle spalle con alterna fortuna, Robert Downey Jr. farà lo stesso percorso di alcuni suoi colleghi: passare dietro alla macchina da presa. Il suo debutto non avverrà al cinema ma sul piccolo schermo, con la regia dell'episodio pilota della serie intitolata "Singularity" . Date e trama sono ancora top secret.

La serie è prodotto dalla Team Downey, la compagnia fondata dall'attore americano insieme alla moglie Susan. Il pilot sarà interpretato da Anthony Michael Hall, vecchio amico di Downey Jr., con il quale recitò in "La donna esplosiva", oltre che "Giovani svitati e vincenti", "Hail Caesar".



Robert Downey Jr. sarà presto protagonista di "Avengers: Infinity War" e in seguito del terzo Sherlock Holmes. Nel 2017 Downey apparirà anche in "Spider-Man: Homecoming", dove riprenderà il ruolo di Tony Stark/Iron Man.