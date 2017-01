Robbie Williams? "Non sa nemmeno come è fatto un cetriolo intero!"

"L'altro giorno ho tirato fuori dal frigo un cetriolo e lui mi ha chiesto cosa fosse", ha detto Ayda: Quando gli ho detto che era un cetriolo ha risposto che non sapeva davvero come fosse fatto perché l'aveva sempre e solo visto affettato. L'ha mangiato solo in insalate, ma non l'aveva mai visto intero". E a quanto pare la pop star inglese non se la caverebbe bene nemmeno con gli altri ortaggi e con i supermercati in generale.



Stando alla signora WIlliams, Robbie, 42 anni, sarebbe andato per la prima volta a fare la spesa in un supermercato solo pochi giorni prima: "Ma è fantastico, qui hanno tutto", le avrebbe detto. Per Ayda la "colpa" sarebbe da attribuire in qualche modo alla fama che i Take That hanno raggiunto quando i membri erano ancora adolescenti: "Robbie è rimasto come un ragazzino di 15 anni...". Per fortuna però la popstar se la cava egregiamente con i pannolini dei loro due bambini!! Parola di Ayda.