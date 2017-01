Rivoluzione a "Scherzi a Parte", arrivano Paolo Bonolis e Le Iene

10:02 - "Scherzi a parte" riparte a gennaio su Canale 5, in una versione rivoluzionata. Al timone dello show ci sarà infatti Paolo Bonolis, affiancato dal team delle Iene, per un'edizione che si preannuncia ricca di sorprese e novità. Il risultato di questo binomio esplosivo è "Le Iene presentano Scherzi a Parte", che porta il telespettatore a scoprire i segreti che si nascondono dietro la realizzazione di ogni burla.

Il padrone di casa, Paolo Bonolis introduce ogni scherzo con un monologo,intervenendo per spiegare o anticipare quel che sta per accadere e, infine, accoglie la vittima in studio. Niente showgirl, corpi di ballo o effetti speciali: solo una piccola pedana circolare dove Paolo intervista l'ospite di turno.



La rivoluzione non riguarda solo la presentazione ma anche gli scherzi, che sono realizzati interamente dalla redazione delle Iene. Il telespettatore li può quindi seguire in tutte le fasi: ideazione, organizzazione e adattamento alle reazioni della vittima.



Si conoscono i complici, vengono fatti i sopralluoghi sul campo, si studiano le attrezzature da impiegare e vengono osservate per giorni, o addirittura mesi, le vittime. Ogni singolo aspetto viene mostrato senza alcun filtro, inclusi gli imprevisti incontrati durante il percorso, rendendo tutto completamente trasparente.