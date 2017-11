Rita Pavone su Fiorella Mannoia: "Non è più di prima pelle"

"Fiorella Mannoia non la conosco, ci siamo sempre viste di passaggio. Qualcuno però mi ha detto che la persona che le produce i dischi non mi vuole perché non sarei abbastanza giovane. Se me lo dicesse una ragazza di vent’anni potrei anche accettarlo, ma non mi pare che lei sia di prima pelle". Così Rita Pavone parla a Verissimo di Fiorella Mannoia riprendendo una querelle dello scorso maggio. In quell’occasione la cantante torinese si era scagliata sui social contro la collega romana e Loredana Bertè per l'esclusione da Amiche in Arena, un concerto dello scorso anno a Verona. "Comunque della Mannoia non mi interessa perché la conosco appena, è dell’altra che mi è dispiaciuto perché la consideravo un’amica", spiega la Pavone a Silvia Toffanin. "Lei dovrebbe essere abituata a queste cose, un giorno considera Renato Zero un amico e il giorno dopo non lo è più", chiosa sarcastica la cantante del "Ballo del mattone" che alla domanda della presentatrice su un eventuale confronto con la Bertè risponde sorridendo "no grazie".