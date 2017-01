Rita Dalla Chiesa: "L'omicidio di mio padre fu deciso a Roma"

16:53 - Rita dalla Chiesa si racconta a ilgiornaleoff.it. Con rivelazioni scottanti sull'uccisione del padre, il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, assassinato da cosa nostra nella strage di via Carini, il 3 settembre 1982, insieme alla moglie, Emanuela Setti Carraro e all'agente di scorta Domenico Russo. Secondo la Dalla Chiesa la strage fu decisa a Roma, non a Palermo, e non solo: "Al comando generale dei carabinieri in quel momento c'era qualcuno che non lo amava".

Ma nell'intervista c'è spazio anche per racconti sulla vita privata della Dalla Chiesa (il rapporto con il compagno Fabrizio Frizzi) e sulle esperienze a Forum, che nella nuova stagione è condotto da Barbara Palombelli.



