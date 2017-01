Rihanna sbarca a The Voice USA: sarà consulente dei giudici

"Rihanna è uno di quei supervisori realmente in grado di influenzare la vita e la carriera dei cantanti", ha detto Greenblatt.



Come di consueto, anche nella prossima edizione, il consulente dei giudici fisso, quindi Rihanna, sarà affiancato di volta in volta da altri advisor, ospiti dei singoli giudici e presenti a rotazione solo in alcune puntate.



Solo pochi giorni fa era stata annunciata l'altra novità di quest'anno: il ritorno in giuria di Gwen Stefani. La cantante, appena separatasi dal marito Gavin Rossdale, torna nel talent per la sua seconda esperienza, dopo una stagione di pausa. Affiancherà i veterani Adam Levin e Blake Shelton, nello show dalla sua prima edizione, e Pharrell Williams, confermato per il terzo anno consecutivo.