Rihanna, in "Bates Motel" rifà l'iconica scena della doccia di "Psycho"

Rihanna ha debuttato nella serie "Bates Motel", in uno dei ruoli icona del cinema horror, quello della vittima di Norman Bates in "Psycho" , Marion Crane . La serie tv, liberamente basata sui personaggi della pellicola cult di Alfred Hitchock, è arrivata alla quinta e ultima stagione e sta andando in onda negli Usa sulla tv via cavo A&E. Assistiamo all’arrivo di Marion Crane al motel e alla famosa scena della doccia che sembra ricreare il famoso omicidio...

La cantante sarebbe stata scelta dai creatori dello show perché aveva raccontato a Vanity Fair America di essere una fan della serie. Il suo cameo in due episodi ("Dreams Die First" e "Marion") ha convinto critica e pubblico e su Twitter, alcuni fan pensano già all'Emmy.



Il regista Phil Abraham ha spiegato questa sequenza molto importante: “Non volevo solo copiarla, ma tuttavia è un momento così specifico della storia della celluloide che devi trattarlo molto attentamente. Devi onorarlo, devi deviarci e devi essere specifico. Le persone si preparano nel momento in cui vedono e sentono parlare di un personaggio di nome Marion Crane che sta facendo il check-in in un albergo, tutti dicono, ‘OK, ci siamo!’ E’ davvero una cosa intenzionale per Bates appoggiarsi così fortemente a quella storia così come abbiamo fatto, essendo una sorta di prequel. Ci stiamo finalmente avvicinando al momento del film per poi deviare ancora una volta, ancora di più, quindi è una cosa interessante quello che lo show sta facendo, ha sia un’identità con Psycho e allo stesso tempo anche un’identità separata".