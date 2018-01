Ridge di Beautiful e la Lollo, cenetta e risate per la strana coppia

Vacanze romane per Ronn Moss , l'indimenticabile Ridge di Beautiful, che ha deciso di festeggiare l'arrivo del nuovo anno in Italia con la moglie Devin. Il bel mascellone ha visitato la città eterna abbracciato alla sua metà, ma non sono mancati gli impegni mondani. "Novella" lo ha infatti pizzicato ai Premi Giuliano Gemma, seduto allo stesso tavolo con Gina Lollobrigida . I due hanno cenato insieme, parlando di cinema e scherzando come due ragazzini.

Un'intesa immediata, tanto che alla fine si sono scambiati i numeri di telefono. Moss ha poi ringraziato via social l'attrice per la compagnia: "Ho passato la serata con questa bella ragazza di 90 anni: Gina Lollobrigida", ha scritto a margine della foto di loro due insieme.



La Lollo gli ha quindi dato un altro buon motivo per tornare presto in Italia, che per l'attore rappresenta quasi una seconda casa. Moss e il cast di Beautiful sono spesso volati nel Bel Paese per girare alcuni episodi della soap, inoltre l'attore in passato ha lavorato con diversi registi nostrani e nel 2010 è stato anche tra i concorrenti di "Ballando con le stelle".