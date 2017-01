Richard Madden, la star de "Il Trono di Spade" apre la nuova edizione di "C'è Posta per Te"

A "C'è posta per te" la sorpresa della prima puntata avrà un ospite d'eccezione. Maria De Filippi, sabato 7 gennaio in prima serata su Canale 5, per aprire la ventesima edizione del suo people show ha pensato di regalare emozioni e sorrisi a una telespettatrice con Richard Madden. L'attore scozzese è famoso per aver interpretato Cosimo De' Medici della fiction "I Medici" e Robb Stark ne "Il Trono di Spade".