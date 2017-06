Un terribile schianto a bordo di una Rimac Concept One, vettura elettrica dal valore di circa un milione di dollari e da oltre mille cavalli. E' avvenuto a Richard Hammond, ex star della trasmissione ‘Top Gear’ e presentatore del programma televisivo britannico "The Grand Tour". L'auto si è ribaltata durante una discesa ad altissima velocità da una collina in Svizzera ed è poi esplosa e finita in fiamme. Hammond stava partecipando ad una gara e alle riprese per la sua trasmissione e ne è uscito, miracolosamente, quasi completamente illeso.

Su Twitter il collega Jeremy Clarkson ha scritto: "E' stato il più grande crash che abbia mai visto e il più spaventoso ma incredibilmente, e per fortuna, Richard sembra essere in gran parte OK".



Un drammatico video riprende il momento in cui l’auto si schianta ed è avvenuto il terribile incidente. Hammond è uscito da solo dalla macchina ed è stato portato in ospedale, dove pare gli sia stata diagnosticata solo una frattura ad un ginocchio. Non sono ancora noti i motivi che hanno provocato l’incidente. Chi ha girato il video, visibile su YouTube, ha affermato che l’auto si è incendiata per colpa delle batterie montate nel veicolo.



Già nel 2006 Hammond era stato sottoposto ad un delicato intervento al cervello dopo che si era schiantato con un dragster a oltre 300 orari durante le riprese di "Top Gear" nel tentativo di raggiungere il record di velocità. Anche in quella occasione però il conduttore se l'era cavata ed era tornato allo show alcuni mesi più tardi.