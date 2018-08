Richard Gere torna in tv dopo 25 anni, prima immagine della serie "MotherFatherSon"

L'emittente britannica BBC ha diffuso la prima immagine della nuova serie tv "MotherFatherSon" che vede come protagonista Richard Gere . Il divo hollywoodiano torna così sul piccolo schermo dopo ben 25 anni. Le riprese sono in corso a Londra e gli otto episodi andranno in onda su BBC Two durante il 2019.

Scritta da Tom Rob Smith (già sceneggiatore e produttore di "American Crime Story: The assassination of Gianni Versace"), e diretto da James Kent e Charles Sturridge, "MotherFatherSon" è dramma psicologico con intrighi e giochi di potere.



Richard Gere è un carismatico e potentissimo uomo d’affari che gestisce la sua impresa che opera nel mondo dei media con sedi a Londra e in tutto il mondo. Il figlio Caden (Billy Howle), estisce il giornale britannico di suo padre ma rischia di mettere in crisi il futuro stesso della famiglia con il suo stile autodistruttivo. L'uomo sarà costretto a tornare nel vecchio Continente per sistemare le cose.



Gere ha iniziato la sua carriera negli anni Settanta con ruoli tv tra film e serie come "Kojak". L'ultimo ruolo sul piccolo schermo risale al 1993, nel tv-movie "Guerra al virus".