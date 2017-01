Richard Benson: "I fan mi stanno aiutando a curarmi"

A "Pomeriggio Cinque" Richard Benson aveva manifestato tutto il suo malessere. Prima di Natale, infatti, il chitarrista aveva lanciato un doloroso appello, spiegando di essere malato di cuore e di non avere i soldi per curarsi. Bene, Barbara d'Urso è tornata sull'argomento e in collegamento da Roma il musicista ha tranquillizzato tutti: "Sto meglio, i fan mi stanno aiutando a curarmi".