Nello spazio dedicato alla bellezza, alla salute e alla natura della trasmissione "Ricette all'italiana" si affronta il tema del riposo legato alla difficoltà di addormentarsi. Parla un'esperta: "In questi casi consiglio la Withania Somnifera, anche nota come Ashwagandha, una pianta dalle origini indiane, utilizzata per curare insonnia e ansia. Viene consigliata anche come rimedio naturale per la concentrazione e la debolezza fisica e mentale. Inoltre sembra abbia proprietà afrodisiache. Si può acquistare in erboristeria sotto forma di tisana o come preparati già pronti".