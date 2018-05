Riccardo Fogli, Robby Facchinetti e i The Kolors sul palco di Amici

Sul palco di Amici salgono Robi Facchinetti, Riccardo Fogli e i The Kolors per duettare con Carmen della squadra blu nella quarta prova contro Biondo. Un'esibizione fusion tra la musica elettronica dei Kolors e un classico della musica dei Pooh "Uomini soli". Il risultato è emozionante. Il pubblico è in visibilio come lo sono la giuria e i professori. Un momento unico che ha visto riuniti sul palco del programma di Maria De Filippi la band lanciata dal talent show e due dei big della musica italiana.