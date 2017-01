Ricardo Medina Jr, il Power Rangers Rosso accusato di omicidio

Ricardo Medina Jr. è noto come Cole Evans, il personaggio del Ranger Rosso di "Power Rangers Wild Force", nona serie tv della saga dei guerrieri multicolori. L'attore è stato accusato di omicidio e potrebbe finire in prigione per 26 anni. Nel gennaio 2015 era stato arrestato con l'accusa di aver ucciso il coinquilino a colpi di spada, ma poi rilasciato. Dopo un anno di indagini, è stato nuovamente arrestato.