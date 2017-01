Ric O'Barry, arrestato in Giappone l'ex addestratore della serie tv "Flipper"

Richard O'Barry , ex addestratore di delfini per la serie tv "Flipper" e protagonista del documentario premio Oscar "The Cove" , è stato arrestato in Giappone dalle autorità di immigrazione. I funzionari dell'aeroporto di Narita affermano che l'uomo non stava entrando nel Paese come turista ma lo accusano di avere stretti rapporti con lo Sea Shepherd , il gruppo ambientalista a salvaguardia della fauna e degli ambienti marini.

O'Barry ha dedicato tutta la vita ai delfini. Fu lui ad addestrare i 5 delfini che hanno recitato la parte di Flipper nell'omonima serie tv degli anni 60. Fino al giorno in cui uno di questi animali si inabissò davanti ai suoi occhi e smise di respirare. Da qui è iniziata la sua nuova vita: si è reso conto di quanto fosse orribile quel che stava facendo, ed è diventato un difensore dei diritti degli animali, impegnandosi in particolare contro la cattura e uccisione dei delfini. Ha così fondato il "Dolphin Project", con l'obiettivo di impedire la cattura di delfini in libertà.



In Giappone, ogni anno, in una baia protetta e nascosta, flotte di pescatori catturano migliaia di delfini da mandare nei delfinari. Quelli scartati subiscono una vera e propria mattanza per essere destinati al mercato alimentare tradizionale giapponese. Nessuno aveva mai parlato di questa storia dato che nessuno era mai riuscito a documentare visivamente il massacro, e perché il solo mostrarla avrebbe potuto mettere fine a un mercato milionario. O'Barry ci riuscì dopo aver incontrato il regista e fotografo naturalista Louie Psihoyos: nacque il documentario "The Cove", vincitore del premio Oscar 2010.