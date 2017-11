Ria Antoniu: "Anche io molestata da un produttore in Italia"

"È successo anche a me di aver subito una molestia. Capita spesso in questo lavoro, non solo una o due volte". Questa la testimonianza shock rilasciata in diretta nel salotto di Pomeriggio Cinque dalla modella greca Ria Antoniu. "Mi è successo qualche anno fa in Italia, lui era un produttore", aggiunge la modella che poi spiega la dinamica a Barbara D’Urso: "Era un normale provino, c’era un copione e le telecamere, siamo rimasti soli e lui ha provato ad avvicinarsi in modo strano. Io ho reagito, gli ho dato un calcio nelle parti intime e sono andata via". La modella protagonista dell’ultimo calendario For Men si dice "fortunata": "Capita in tutti i mestieri, noi donne possiamo decidere se accettare queste cose o meno".