Retequattro cambia look: nuova grafica, sigle, inserti

L’obiettivo è unire due vite: quella delle persone reali e quella del canale televisivo, come fosse anch'esso una persona in carne ed ossa. E per questo Retequattro cambia look. Da domenica 12 marzo il canale diretto da Sebastiano Lombardi offre ai telespettatori una grafica di rete tutta diversa: nuove sigle, nuovi inserti tra un programma e l'altro, nuovo sound design.