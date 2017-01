25 gennaio 2015 Rete4-Iris, staffetta per il "Giorno della Memoria" con un Hitchcock inedito Da martedì 27 a sabato 31 gennaio, i due canali Mediaset si danno il cambio con un palinsesto dedicato al dramma della Shoah Tweet google 0 Invia ad un amico

12:44 - In occasione della 15.ma "Giornata della Memoria", Mediaset presenta un'inedita staffetta tra Rete4 e Iris per ricordare in modo significativo le vittime dell'Olocausto. In palinsesto ci sarà anche un eccezionale documentario firmato da Alfred Hitchcock e alcune tra le più importanti pellicole dedicate alla Shoah.

La programmazione Mediaset non si limiterà a coprire il 27 gennaio ma, per un forte mantenimento dell'attenzione, proporrà contenuti dedicati per tutta la settimana fino a sabato 31 gennaio. Martedì 27 gennaio, alle ore 21.15, Rete4 propone al pubblico il film "Il bambino con il pigiama a righe", adattamento per il grande schermo dell'omonimo best seller di John Boyne. A seguire, sempre sulla rete diretta da Sebastiano Lombardi, "Memory of the Camps- Memoria dei campi", l'inedito documento-verità di Alfred Hitchcock sui campi di sterminio nazisti. Cinquanta minuti in bianco e nero, dimenticati per 60 anni negli archivi militari britannici, con l’orrore dei lager raccontato in presa diretta.



Il 28 gennaio il testimone passa a Iris dove, fino a sabato 31 gennaio, andrà in onda ogni giorno la rassegna "Se questo è un uomo": in prima e seconda serata, alcune tra le più premiate pellicole dedicate al tema. Il ciclo apre mercoledì 28 con "Il pianista", film premiato con la Palma d'Oro a Cannes nel 2002. Alla regia Roman Polański e protagonista assoluto Adrien Brody, Oscar come Miglior attore protagonista per il ruolo di Wladyslaw Szpilman. A seguire, "Il servo ungherese" di Massimo Piesco e Giorgio Molteni.



Giovedì 29 sono previsti "Senza destino-Fateless" di Lajos Koltai (ispirato al libro del Premio Nobel Imre Kertész) e "Noi due senza domani", tratto dal romanzo di Georges Simenon "Il treno", con Jean-Louis Trintignant e Romy Schneider. Venerdì 30 in prime time "Defiance - I giorni del coraggio" con Daniel Craig e Liev Schreiber e in seconda serata "La 25ª ora" con Anthony Quinn e Virna Lisi.



Iris chiuderà la rassegna sabato 31 con il capolavoro di Steven Spielberg "Schindler's List". Vincitore di sette Oscar, l'opera è ispirata al romanzo di Thomas Keneally "La lista di Schindler" ed è basata sulla vera storia di Oskar Schindler, l'industriale tedesco che salvò 1.100 ebrei dai campi di concentramento.