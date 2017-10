Restauratore cercasi: l’appello di Tina per il pupazzo "attira uomini" incidentato

Dopo la disavventura, torna protagonista al Trono Over di Uomini e Donne, il pupazzo di Tina Cipollari. La scorsa settimana quello che doveva essere uno strumento per attirare gli uomini era rimasto bruciato per la scarica di un fulmine e si era trasformato in un malconcio spauracchio! Tina non riesce a rassegnarsi e chiede a Maria De Filippi la possibilità di lanciare un appello per trovare un professionista capace di porre rimedio ai danni subiti. Ed ecco il testo del cartello posto da Tina davanti al pupazzo: “Cercasi esperto restauratore per pelli essiccate, prezzi modici, no perditempo”.