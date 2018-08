Renée Zellweger sbarca nel mondo delle serie tv, sarà protagonista del thriller "What/If"

Netflix ha ordinato una prima stagione di 10 episodi e l'inizio delle riprese è previsto per settembre a Los Angeles. La stagione si concentrerà su due novelli sposini in difficoltà che accettano la proposta eticamente discutibile di una potente donna (Zellweger) per evitare la loro rovina finanziaria.



L'attrice ha un accordo per una sola stagione. Nel 1992 era stata protagonista del film tv di USA Network "A Taste For Killing - Il sapore dell'omicidio". Al cinema ha vinto l'Oscar e il Golden Globe come non protagonista per "Ritorno a Cold Mountain" e nel 2016, dopo un'assenza di sei anni, è tornata nei panni di Bridget Jones, mentre prossimamente sarà Judy Garland nel film "Judy".