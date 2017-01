Referendum, gli speciali Mediaset: Su Tgcom24 la diretta sul sito e sui social

Speciali, edizioni straordinarie e finestre informative, l'informazione Mediaset si concentra sul voto referendario e sui risultati. Domenica 4 e lunedì 5 dicembre tanti gli appuntamenti. A partire dalla seconda serata di Canale 5, che in diretta e in simulcast su Tgcom24 manderà in onda lo speciale a cura di “Matrix” e di Tgcom24, con exit poll e proiezioni a cura di Tecnè.

A seguire la linea passerà al Tg5 che, in collaborazione e in simulcast con Tgcom24, racconterà gli sviluppi dello scrutinio.

Lunedì 5 dicembre, l’analisi del risultato referendario sarà approfondita nello speciale di Tgcom24 e ampi spazi saranno dedicati all’interno dell’edizione mattutina del Tg5 e di “Mattino Cinque”.

Sono previste anche edizioni straordinarie di Tg4 – dalle ore 10.40 alle ore 11.30 e di Studio Aperto – dalle ore 12.05 alle ore 12.25



Sempre lunedì, in prima serata su Retequattro, andrà in onda un’edizione speciale di “Dalla vostra parte”.



Il risultato del referendum sarà inoltre seguito dal sito web di Tgcom24: dalla notte di domenica sarà possibile seguire la diretta del Canale anche sulla Home Page del sito e sulla pagina Facebook di Tgcom24. La diretta sarà anche documentata sul profilo Twitter di Tgcom24

Aggiornamenti saranno forniti in tempo reale sulla homepage del sito, attraverso cui gli utenti potranno seguire in diretta l’andamento dei risultati con approfondimenti e dati dalle varie regioni.

L’aggiornamento sarà costante anche sulle piattaforme social Facebook e Twitter. Sempre sul sito gli utenti potranno commentare l’andamento del referendum e alcuni dei commenti potranno essere selezionati e mandati in onda sul Canale, per dare voce agli utenti durante la giornata di lunedì.