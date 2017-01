Rebecca De Pasquale, dopo il "Grande Fratello" torna a fare la casalinga

L'esperienza nella Casa del "Gf 14" non ha cambiato Rebecca che è tornata alla vita di sempre, nella sua casa di Eboli. Gli impegni di lavoro derivati dalla partecipazione al reality di Canale 5 non sono mancati, ma la salernitana non ha smesso di fare quello che ama di più: prendersi cura della casa e dei suoi affetti. E tra il pranzo da preparare e le pulizie, qualche ora di relax dedicato alla lettura e ai suoi amati cagnolini. Senza però trascurare i fan, con i quali Rebecca interagisce sui social, dispensando consigli e ricette. Intanto, in una recente intervista, l'ex gieffina si è detta pronta a sbarcare a "L'Isola dei Famosi": "Se me lo proponessero, certo che ci andrei". Dopo i coinquilini, ora Rebecca si candida a fare da cuoca ai naufraghi.