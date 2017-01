Reality show estremi: la classifica dei dieci più strani del mondo

Della speciale top ten fa parte il "Celebrity Big Brother" inglese, che nell'ultimo anno è andato oltre mostrando senza problemi nudità e scene intime. Ancora più spinto lo show giapponese "Orgasm Wars", in cui la squadra di gay deve far eccitare sessualmente gli avversari etero.



Ci sono invece programmi che puntano esclusivamente sull'aspetto fisico dei concorrenti. E' il caso di "Are You Hot?", andato in onda per una sola stagione nel 2003, in cui i partecipanti venivano valutati solo sulla base del proprio sex-appeal. A dare una mano a madre natura ci pensa invece "The Swan" ("Il cigno") che trasforma brutti anatroccoli in bellezze da copertina grazie a bisturi e chirurgia estetica. Lo sport è invece al centro di "Splash", in cui i vip si sfidano in costume in una gara di tuffi ad eliminazione che diventa via via più difficile. "Man Vs Beast" mette invece uno contro l'altro uomini e animali, in una serie di prove fisiche in cui non sempre l'evoluzione ha la meglio.



Non mancano poi i reality che fanno di litigate e love-story il loro punto di forza. In "Ex On The Beach" un gruppo di single si diverte tra feste e flirt su un'isola deserta, fino a quando non arrivano gli ex dei concorrenti a rovinare la festa. "Please Marry My Boy" è invece dedicato a tutte quelle mamme in cerca della nuora perfetta per il loro pargolo; mentre "All My Babies' Mamas" racconta la quotidianità del rapper Shawty Lo e dei suoi undici figli, avuti da dieci diverse donne. Dall'Australia arriva invece "Celebrity Babysitter", che mette alla prova i vip con un gruppo di bambini scatenati.