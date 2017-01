6 ottobre 2014 Raoul Bova-Vanessa Incontrada, una storia d'amore benedetta da un angelo Mercoledì 8 ottobre alle 21.10 su Canale 5 arriva il film per la tv "Angeli – Una storia d'amore" scritto e diretto da Stefano Reali... Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

10:08 - Una storia d'amore tra un ereditiero e una poliziotta che saranno aiutati da un angelo e dopo mille peripezie riusciranno a stare finalmente insieme. Approda sul piccolo schermo l'inedita coppia formata da Raoul Bova e Vanessa Incontrada. Mercoledì 8 ottobre alle 21.10 su Canale 5 arriva infatti il film per la tv "Angeli – Una storia d'amore", scritto e diretto da Stefano Reali.

Claudio (Bova), un "ragazzone" di 40 anni, ha ereditato dai genitori una palazzina che gli permette di vivere di rendita. Le sue uniche preoccupazioni nella vita sono evitare le lamentele dei suoi affittuari e trovare ogni sera una ragazza diversa da portarsi a letto. Ma il misterioso Uriel, un angelo mentore, sta osservando con molta attenzione la sua esistenza quotidiana.



Un'esistenza destinata a cambiare dopo il colpo di fulmine che Claudio ha con Luisa (Incontrada), una poliziotta indipendente e sicura di sé. Il primo appuntamento tra i due è, però, disastroso. Dopo una lite in un ristorante, infatti, le cose peggiorano ancora: Luisa incrocia gli affittuari di Claudio, venuti a lamentarsi dello stato di declino in cui versa il palazzo a causa del continuo rinvio dei lavori.



Luisa esprime a Claudio un profondo disprezzo per la sua immaturità, e gli dice che è ora di crescere e dare una svolta alla sua vita. Claudio decide finalmente di cambiare e, con l'aiuto del commercialista e amico Roberto, inizia a cercare un modo per finanziare i lavori della palazzina. Crescere significa anche non rinunciare all'amore per Luisa...