Raoul Bova e Michelle Hunziker contro la violenza sulle donne

09:55 - Martedì 25 novembre per la giornata internazionale contro la violenza sulle donne La5 e Top Crime, le Reti dirette da Marco Costa, dedicano la serata a questo tema di scottante attualità. In prima serata su La5 una prima tv assoluta "Amore Nero", cortometraggio ideato, scritto e diretto da Raoul Bova e interpretato da Michelle Hunziker che denuncia la condizione vissuta dalle donne che, all'interno della loro famiglia, subiscono violenze.

Michelle Hunziker, impegnata accanto all’avvocato Giulia Bongiorno nell’associazione “Doppia Difesa”, ha dichiarato: “A volte basta rompere la catena e spezzare una volta per tutte il circolo vizioso”. Il cortometraggio ha ricevuto una targa di riconoscimento dal Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano.

Anche Top Crime, affronta in prima serata il tema della violenza sulle donne, proponendo due episodi di “Law&Order: Unità Speciale” e, in seconda serata, un documentario sulla ragazza austriaca Natascha Kampusch che, nel 1998, è stata sequestrata, reclusa per otto anni e costretta a subire violenza dal suo carnefice, Wolfgang Priklopil.



“Law&Order - Unità Speciale”: Incubo senza fine: Due ragazze straniere vengono molestate da un giovane a Central Park. Una fotografa sessantenne, Alice Parker, ha scattato una foto che lo ritrae in atteggiamenti sospetti. Nonostante le prove, risalire all'identità del giovane non sarà facile, dal momento che si è bruciato i polpastrelli deliberatamente e non porta documenti…



“Law&Order - Unità Speciale”: Arrenditi Benson: La detective Benson si risveglia legata e imbavagliata, ancora stordita dalla droga. Scopre così di essere stata sequestrata da William Lewis, stupratore psicopatico appena rimesso in libertà. Il Capitano Cragen, appena apprende della sua scomparsa, dà il via ad una serratissima caccia all’uomo.