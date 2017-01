Raoul Bova e Megan Montaner nella nuova fiction "Fuoco amico TF45"

Mercoledì 30 marzo prende il via su Canale 5 la nuova fiction "Fuoco Amico TF45 - Eroe per amore" . La trama è imperniata su una tormentata storia d'amore ambientata in Afghanistan, nel contesto degli scontri fra esercito italiano e guerriglieri talebani. Roul Bova è il capitano Enea De Santis. Durante un'operazione conosce Samira ( Megan Montaner ), giovane afghana. Tra i due, nonostante le profonde differenze culturali, nasce un tenero sentimento.

A Herat in Afghanistan. Il capitano Enea De Santis è un militare carismatico, a capo di un reparto scelto della Task Force 45, un gruppo di intervento speciale dell'Esercito Italiano. Enea conosce Samira, una ragazza che lavora in uno degli ospedali di Recovery, organizzazione no profit, fondata da Romeo De Santis (Ugo Pagliai), padre di Enea e mentore di Samira, sparito in circostanze misteriose tre anni prima. Enea, da allora, cerca con determinazione di chiarire i motivi della sua scomparsa. Mentre ripercorre la vita del padre, si trova coinvolto in una vicenda intricata e in un mistero apparentemente irrisolvibile. Intanto il capitano infatti dovrà fare i conti con il passato della sua amata...

Nel cast anche Andrea Sartoretti, Romina Mondello, Giuseppe Loconsole, Davide Paganini, Giorgia Sinicorni.