Ralph Supermaxieroe: l'impacciato eroe in calzamaglia compie 35 anni

Una tutina di cotone striminzita e una difficoltà incredibile a tenere a bada i propri superpoteri. Ralph Supermaxieroe , il supereroe più impacciato della storia della tv, compie 35 anni . Il primo episodio della serie diventata un cult è andato in onda negli Stati Uniti il 18 marzo del 1981 per poi arrivare in Italia poco tempo dopo e diventare una delle serie più amate, anche grazie a una sigla indimenticabile.

La storia è quella di un insegnante che riceve dagli extraterrestri un costume in grado di dargli superpoteri. Peccato che perda le istruzioni e così debba procedere per tentativi, con enormi difficoltà a volare e controllare la superforza ottenuta. I risultati sono ovviamente esilaranti. Il protagonista era interpretato da William Katt (visto al cinema in "Un mercoledì da leoni"), mentre i partner erano Robert Culp, nei panni dell'agente dell'Fbi Bill Maxwell, e Connie Sellecca in quelli di Pam Dawson, la fidanzata di Ralph.



Risate e costumino a parte, però il vero punto forte della serie fu la sigla. Cantata da Joey Scarbury ebbe un successo clamoroso, arrivando al secondo posto della Top40 di Billboard e rimanendo in classifica 18 settimane.



Negli ultimi anni si è vociferato di un possibile adattamento cinematografico ma alla fine la cosa si è risolta in nulla.