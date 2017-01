Rai, Capodanno "anticipato": licenziato il dirigente Antonio Azzalini

La Rai ha deciso di licenziare Antonio Azzalini , il dirigente del programma L'anno che verrà identificato come responsabile dell' anticipo del countdown di Capodanno . La trasmissione è passata alla storia anche per la bestemmia in diretta . Ad annunciarlo è stata la presidente Monica Maggioni davanti alla commissione parlamentare di Vigilanza. Il licenziamento di Azzalini "non è un'azione dimostrativa - ha dichiarato - ma un tema di serietà aziendale".

L'azienda ha fatto sapere che la difesa di Azzalini "si è basata su argomentazioni non veritiere ed ulteriormente lesive dell'immagine dell'azienda che, a differenza di quanto da lui affermato, non ha mai attuato la prassi di anticipo dell'orario di Capodanno".



"Dai risultati dell'indagine interna condotta dal direttore del personale Valerio Fiorespino - si legge nella nota di Viale Mazzini - è emerso che l'anticipo è stato autonomamente deciso dal capostruttura Antonio Azzalini, responsabile editoriale del programma, presente in loco a Matera, a carico del quale è stato aperto un procedimento disciplinare".



Al termine di un'attenta riflessione - conclude il comunicato - la Rai ha deciso dunque di procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro con il dottor Azzalini".



Azzalini: "Farò ricorso, negati diritti difesa" - Tramite i suoi legali, Antonio Azzalini ha fatto sapere che impugnerà in sede giudiziaria il licenziamento comunicatogli dalla Rai perché gli sarebbero stati "negati i diritti alla difesa". Il dirigente spiega che "al magistrato sarà chiesto tra l'altro di acquisire i documenti aziendali che sono stati negati alla difesa in occasione del procedimento disciplinare".