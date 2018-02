Ragazze in ostaggio a Benevento, il papà: "Siamo ancora sotto shock"

Notte di terrore a Frasso Telesino in provincia di Benevento, dove quattro rapinatori, incappucciati e armati di pistola, hanno fatto irruzione nell'abitazione di un medico sequestrando tre ragazze: la figlia di 16 anni del professionista, il quale non era in casa, e due sue amiche. A Pomeriggio Cinque parla il padre di una delle tre ragazze.



“Mi ero preoccupato perché mia figlia non rispondeva più al telefono, allora con mia moglie siamo andati a controllare”, ha dichiarato l'uomo. Una volta sul posto ha bussato ma nessuno gli ha dato risposta. “Stavo per andarmene – ha aggiunto - quando ad aprire la porta sono stati gli stessi malviventi che poi mi hanno sequestrato. Mi hanno picchiato brutalmente, ma lo shock peggiore è stato veder mia figlia legata in quel modo. Dopo una decina di minuti, mia moglie è sopraggiunta a sua volta nell'abitazione ed è stata ferita alla testa e immobilizzata. Io ho avuto solo modo di urlare “non fatele del male”, ma vederla a terra in una pozza di sangue è stato terribile”.



“Mi auguro solo – ha poi sottolineato - che si rendano conto della notte di terrore che ci hanno fatto provare: sarà difficile dimenticare”. Intanto la polizia è alla ricerca dei rapinatori fuggiti nella notte.