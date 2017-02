Raffaello Tonon: "Voglio togliere le maniglie dell'amore"

Raffaello Tonon ha fatto dell' ironia la sua bandiera. Ma stavolta non scherza. L'opinionista, elegantissimo, ospite di " Pomeriggio Cinque " ha spiegato di voler ricorrere a un intervento di liposuzione. Vuole infatti ridurre il "grasso in eccesso" dopo una dura dieta e la conduttrice Barbara d'Urso ha documentato con un video la visita da un chirurgo : "Dottore, la prego, faccia il miracolo", ha implorato Tonon.

"Nonostante sia dimagrito ho ancora il problema delle maniglie dell'amore - ha spiegato Raffaello - L'addome e i fianchi sono il vero problema, dottore dalle sue mani deve arrivare il miracolo. Ho fatto la dieta ma non ho mai praticato sport".

Tonon chiede dunque se si tratti di un pericoloso, ma una volta rassicurato passa al contrattacco: "Quest'anno dunque mare o montagna per me? La prova costume la supero con questo piccolo intervento di liposcultura"?. Poi scherza sul grasso in eccesso: "Propongo di creare una banca del grasso, così quando serve lo possiamo utilizzare per piazzarlo dove vogliamo".