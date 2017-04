Raffaella Fico a Domenica Live: "Il mio sì ad Alessandro a New York"

Fiori d'arancio per Raffaella Fico e Alessandro Moggi. Non c'è ancora la data, ma la proposta è stata fatta e in grande stile, a New York. La napoletana, che è già madre di Pia, bambina avuta dalla relazione con il suo ex-fidanzato, Mario Balotelli, racconta la vacanza organizzata dal suo attuale compagno, Alessandro, che ha scelto la Grande Mela come location ideale per infilarle l'anello al dito: "Con lui è stato colpo di fulmine, stiamo insieme da 11 mesi, ma già dopo il secondo voleva sposarmi. Sono rimasta scioccata, poi il viaggio a New York - prosegue la Fico - e una sera, a cena, me l'ha chiesto materialmente. Era nervoso e, al momento del dolce, è arrivato un cameriere con una torta e una candelina e Alessandro ha tirato fuori la scatolina rossa e mi ha chiesto di sposarlo. Ho detto sì".