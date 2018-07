RadioMediaset si conferma gruppo leader negli ascolti

“In un semestre difficile da analizzare in quanto disomogeneo rispetto al periodo omologo 2017 - spiega Paolo Salvaderi, amministratore delegato di RadioMediaset - possiamo solo essere contenti e orgogliosi dello stato di salute dei nostri brand e guardare con fiducia al futuro, visti i tantissimi cantieri di innovazione che verranno illustrati nel corso di una presentazione ufficiale a mercato e operatori il 13 settembre. Stiamo lavorando ulteriormente all’allargamento del nostro portafoglio, per fornire alla nostra concessionaria ancor più potenziale commerciale da valorizzare. Riconfermiamo il nostro andamento positivo di raccolta che risulta essere in grande vantaggio rispetto ai nostri piani industriali”.