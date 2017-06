Radiocompass, torna l’evento di Mindshare e FCP-Assoradio

La capacità della radio di instaurare una relazione profonda con i propri ascoltatori si traduce in un alto coinvolgimento a livello mnemonico ed emozionale, che rende la radio complementare agli altri mezzi. Inoltre, una novità di quest’anno sarà quella di misurare e far vivere al pubblico presente l'empatia che la radio è in grado di generare.



"Siamo molto contenti e soddisfatti della grande collaborazione che anche quest’anno gli editori e le concessionarie Nazionali e Locali hanno dimostrato nell’organizzazione dell’edizione RadioCompass 2017" ha dichiarato Fausto Amorese, Presidente FCP-Assoradio "Un ringraziamento da parte di FCP va quindi a Mindshare, ma anche a tutte le persone che con il loro contributo e la loro passione hanno contribuito tramite RadioCompass a trasmettere la capacità del comparto Radiofonico di fare sistema".



"Lavorare con e per il mezzo radio offre sempre la possibilità di esplorare gli aspetti meno conosciuti e talvolta sottovalutati del mezzo" ha sottolineato Roberto Binaghi, Chairman&CEO Mindshare "Per questa edizione ci siamo avvalsi da un lato delle innovative metodiche del neuromarketing, per comprendere nel profondo la reazione della mente degli ascoltatori, dall’altro abbiamo incrociato l’enorme massa di dati della DMP GroupM per tracciare la navigazione e quindi registrare i reali interessi degli ascoltatori. Sono due lenti sotto le quali possiamo osservare la radio e che portano, inevitabilmente, a guardarla con occhi diversi".



I lavori saranno chiusi da un panel che affronterà i temi trattati e vedrà protagonisti a Milano Linus (Radio Deejay), Daniele Bossari (Radio Italia), Ringo (Virgin Radio), Nicoletta De Ponti (RTL102.5), Matteo Caccia (RAI Radio2), Rossella Brescia (RDS), Giuseppe Cruciani (Radio24), Luca Viscardi (Radio Number One). A Roma interverranno Daniele Bossari (Radio Italia), Pippo Pelo (Radio Kiss Kiss), Stefano Bragatto (RMC), Federica Gentile (RTL102.5), Andrea Delogu (RAI Radio2), Roberta Lanfranchi (RDS) e Alan Palmieri (Radionorba).