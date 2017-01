23 marzo 2015 Rachida a "Domenica Live": "Alle mie figlie ho dovuto fare da madre e da padre" La cuoca marocchina, ex concorrente de "L'Isola dei Famosi", a cuore aperto a "Domenica Live", dove ha ricevuto tante sorprese dalle donne della sua famiglia Tweet google 0 Invia ad un amico

12:05 - Rachida a cuore aperto negli studi di “Domenica Live”. Ospite di Barbara d'Urso insieme alla figlia Leila, la Karrati, reduce dall'esperienza all'Isola dei Famosi, ha raccontato se stessa e la sua vita privata, ricevendo anche alcune sorprese dalle amate figlie e non solo. “Ho sacrificato la vita per i miei figli. Ho fatto loro da madre e da padre”, ha detto la cuoca, che nel corso dell'intervista si è commossa più volte.

"Tutti i genitori che si preoccupano per i figli sono uguali. Vale la pena sacrificarsi per vederli crescere. Loro mi dicono che io faccio anche da papà, me l’ha detto mia figlia proprio l’anno scorso. E credo sia così". Le due figlie, avute da due diversi matrimoni, sono state l'argomento centrale della chiacchierata con la cuoca marocchina, che ha ricevuto la visita in studio di una cugina.



Le sorprese per Rachida, che ha rivelato di avere una nonna di 109 anni, sono continuate con il videomessaggio spedito dalla mamma Fatima, che si trova in Marocco, e quello della figlia minore Sabrina, che non sentiva da tempo e che non era mai apparsa prima in tv. Parole di amore e affetto sono arrivate anche dalla nipotina della cuoca, Jasmine: "Mi sei mancata quando eri all’Isola. Non vedo l’ora di mangiare di nuovo quel risotto buono buono che sai fare solo tu. Sei una nonna meravigliosa", ha detto la bambina, figlia della priomogenita Leila.