R101 si allea con Shazam: contenuti speciali per chi "shazamma" il nuovo singolo di Joan Thiele

Dal 30 settembre al 4 ottobre ogni volta in cui, nel corso della programmazione di R101, viene trasmesso il brano “Lost Ones”, il conduttore in onda invita gli ascoltatori ad attivare Shazam e riconoscere la canzone. Solo in questo modo l’ascoltatore ha accesso a un contenuto speciale che riguarda l’artista.



Questa innovativa iniziativa multipiattaforma, che rappresenta in pieno la filosofia “Enjoy the Music” di R101, è solo la prima di una serie di operazioni che coinvolgeranno i tre importanti marchi dell’universo musicale.