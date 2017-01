Quinn Fuller: "A Beautiful sempre più perfida, sarò la rivale di Brooke"

Si diverte a interpretare la parte della cattiva, anche se nella vita Rena Sofer , che in " Beautiful " veste i panni di Quinn Fuller , è una dolce e premurosa mamma. A "Settimanale Nuovo" l'attrice racconta il suo ruolo nella soap che in Italia va in onda tutti i giorni su Canale 5 e confessa: "Diventerò la vera rivale di Brooke ".

"Mi diverte moltissimo il mio personaggio - racconta l'attrice - all'inizio gli autori non pensavano a lei come un personaggio cattivo, l'idea è venuta strada facendo. Molti la considerano pazza, per me è una donna onesta e diretta". Ma cosa succederà a breve nella soap? "Quinn sarà sempre più vicina a Deacon e diventerà la peggiore rivale di Brooke. Ci saranno scene forti e divertenti, ne vedrete delle belle".