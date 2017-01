Quentin Tarantino a Gloria Guida: "Bastardi senza gloria è dedicato a te”.

Sabato 30 gennaio, alle 16.30 su Canale 5, appuntamento con Verissimo, condotto da Silvia Toffanin. In esclusiva Gloria Guida intervista Quentin Tarantino. Grande appassionato della commedia sexy all'italiana anni Settanta e fan delle sue splendide interpreti, il regista è in Italia per presentare "The Hateful Eight". E alla sua musa che gli chiede, scherzando, se "Bastardi Senza Gloria" sia dedicato a lei, risponde: "Sì è vero, è dedicato a te".