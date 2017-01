Quarto grado magazine, le inchieste di cronaca arrivano anche in edicola

A nove anni dal massacro, Castagna dice a Quarto Grado Magazine di voler incontrare Olindo e Rosa, assassini dei suoi cari: "Ho scelto la via del perdono: so per certo che non l'hanno accolta, ma vorrei mi fosse concessa la possibilità d'incontrarli. Non per ricordare quella sera, ma per vivere con loro un momento di fraternità. Di pietas".



Quarto Grado Magazine propone, in oltre 80 pagine, inchieste, approfondimenti, rubriche, dossier, testimonianze, documenti inediti e tutti gli ultimi sviluppi dei fatti di cronaca, affrontati in tv da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero e dal loro team di inviati.