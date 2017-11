Quando il condominio è un inferno

A Mattino Cinque si parla di condomini e le vere e proprie guerre nei rapporti fra persone costrette in un modo o nell’altro a vivere sotto lo stesso tetto. Almeno la metà delle cause civili in Italia, nascono proprio in un condominio. Durante la trasmissione intervengono Emanuela Carcano, difensore civico e Simona Bastari, amministratrice di condomio, e inventore della formula del “Condominio felice”. Cosa vuol dire? Comunicazione prima di tutto e poi affidarsi all’amministratore, l’unico che “dovrebbe” saper mediare tra le varie esigenze.



Per chiarire quanto possa essere infernale la convivenza interviene anche Silvio Tallarico che si dice vittima di stalking condominiale. Cosa gli è successo? “MI hanno tagliato un albero, ho trovato bottiglie rotte dal piano di sopra, addirittura una testa di agnello nel giardino…”. Insomma bisognerebbe tornare alle regole di comune convivenza e di buonsenso, imparare, di nuovo, a fidarsi delle persone, e soprattutto dei professionisti che mediano continuamente fra le questioni più spinose: i “poveri” amministratori di condominio.