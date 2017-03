Ieri, presso il Tribunale di Milano, è andato in onda il secondo atto del processo che vede al centro Fabrizio Corona. Dopo mesi di silenzio, l'ex re dei paparazzi, si difende con forza per 45 minuti e chiede ai giudici: "Perchè mi avete arrestato?". Il suo avvocato, alle telecamere di "Mattino 5" racconta la sua motivazione: "Fabrizio si porta sulle spalle i fantasmi di un passato in cui ha avuto dei comportamenti borderline".