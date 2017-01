Principe Harry, flirt con Jenna Coleman?

Una nuova fiamma per il principe Harry . A far breccia nel cuore del principe dai capelli rossi, single dopo la rottura con Cressida Bonas, sarebbe stata l'attrice tv Jenna Louise Coleman , protaongista della serie "Doctor Who " e fidanzata di Richard Madden , attore de Il trono di spade. Harry e Jenna sono stati avvistati insieme a una partita di polo, ma si sono appartati e mostrato feeling e intimità.

In particolare alcuni testimoni avrebbero riferito a The Sun che il principe ha preso per mano l'attrice e si è seduto con lei in disparte. Parlavano fitto fitto, lei si è appoggiata alla spalla di Harry e lui le ha messo una mano sul ginocchio. Girano anche alcuni scatti che mostrano il siparietto in cui il principe 30enne sorridente e rilassato si appoggia alla sexy attrice per una chiacchierata sul divanetto. La Coleman, 29 anni, dal 2011 è fidanzata con Madden, mentre Harry è single dopo l'addio a Cressida l'anno scorso.