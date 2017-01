19 marzo 2015 Pretty Little Liars, Janel Parrish: 10 consigli per far felici i cani in un video per PETA2 L'attrice ha girato un video per l'organizzazione no profit che difende i diritti degli animali, in cui offre alcuni suggerimenti insieme al suo cagnolino Kleo Tweet google 0 Invia ad un amico

15:43 - La star della serie tv "Pretty, Little Liars", Janel Parrish ha girato un video per Peta2, l'organizzazione no profit che da anni combatte battaglie in difesa degli animali e lotta contro i maltrattamenti. Nel contributo, pubblicato sul profilo Facebook della ONG, l'attrice e la sua cagnolina, la trovatella Kleo, offrono dieci consigli per prendersi cura del proprio amico a quattro zampe, regalandogli una giornata perfetta.

"Dieci suggerimenti per mostrare amore al tuo cane" è il titolo del video in cui la Parrish mostra come comportarsi per rendere felici i propri cani e a guardare il tutorial non sembra poi così difficile. La giornata tipo del cagnolino felice inizia con una lunga passeggiata insieme al padrone, che poi avrà cura di preparargli un pasto salutare due volte al giorno e una bella ciotola d'acqua fresca.



La terza coccola che non può mancare è una delicata spazzolata al pelo, che precede una nuova lunga passeggiata d'esplorazione a metà giornata. Giocare con il proprio animale, accarezzarlo e volergli bene sono gli elementi alla base di un buon rapporto cane-padrone. Meno scontato può essere sapere che fa bene ai cani cantargli una canzone, mentre ciò che assolutamente è da evitare è urlargli contro. Il video della Parrish consiglia anche di guardare un film insieme e chiudere la giornata con una nuova lunga passeggiatina rilassante. Certo mettere in pratica tutti i suggerimenti del tutorial di Peta2 può essere impegnativo, ma come afferma l'attrice in chiusura, renderà il cane il migliore amico dell'uomo.



Janel Parrish è una vera amante degli animali. Sui profili social della star del telefilm, trasmesso da Italia 1, campeggiano spesso foto con la sua Kleo e l'altro cagnolone di famiglia, Waldo. Attiva non solo a sostegno dell'associazione animalista, l'attrice ha spesso supportato anche le attività di alcuni canili.

IL VIDEO DI JANEL PARRISH PER PETA2