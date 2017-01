Premium Mediaset, l'autunno si accende con 15 nuove serie tv

Non solo le nuove stagioni di " Chicago Fire " e " Orange Is The New Black ", ma anche tante serie inedite nell'autunno di Premium Mediaset . A partire da settembre saranno ben 15 i nuovi titoli in programmazione, tra novità assolute e stagioni mai trasmesse prima in Italia dei telefilm più amati. Si comincia il 3 settembre con il primo inedito. Si tratta di " Undercover ", sorprendente serie bulgara poliziesca che andrà in onda su Premium Action.

Il 4 settembre esordirà su Premium Stories il drama Chasing Life, storia di una giornalista malata di tumore, che affronta la malattia e la vita al grido di "cancer sucks". Il giorno successivo, sullo stesso canale, sarà la volta di Mysteries of Laura, che vede il ritorno di Debra Messing di Will&Grace nei panni della protagonista, la detective Laura Diamond, alle prese con casi di omicidio e un matrimonio agli sgoccioli.



Dal 7 settembre su Premium Stories ci saranno le spies-stories ai vertici del potere di Allegiance e State of Affairs, prima del debutto dell'ultima novità, l'11 settembre. Si tratta di Satisfacion, serie incentrata sulle vicende di un tranquillo investitore finanziario, diventato un gigolò, dopo aver sorpreso la moglie a letto con uno di loro.



A settembre ripartiranno anche le serie tv più amate dal pubblico, con la seconda stagione di The Musketeers (su Premium Action, dal 13 settembre), Murder in the First (su Premium Crime, dal 16 settembre), Mom (su Joi, dal 24 settembre), Undateable (su Joi, dal 29 settembre) e The 100 (su Premium Action, dal 30 settembre).



La terza stagione di Orange Is The New Black scatterà il 17 settembre su Premium Stories, in accoppiata con la quinta stagione di Shameless, che andrà in onda proprio dopo le nuove vicende di Piper Chapman e compagne.



Il 21 settembre inizierà anche la terza e ultima stagione di The Following, in onda su Premium Crime, mentre Chicago Fire, con la sua terza stagione, scatterà il 22 settembre su Premium Action .